Taranto piange Gianluca Altra vittima del cancro

(Di domenica 25 aprile 2021) Sappiamo bene che non si muore solo di Covid. La pandemia è solo un’piaga per la città di, la prima è quella dei tumori che non guardano in faccia nessuno, né giovani, né bambini. Oggi se n’è andato per sempre un papà, un marito. Un figlio.aveva appena 40 anni, ma la malattia non gli ha lasciato scampo. “Due bambine non vedranno più il loro papà. La sua malattia fu riscontrata cinque anni fa” scrive su facebook l’associazione Genitori Tarantini Ets.“Le nostre vite segnate dai lutti, ogni giorno, e diciamolo, non riusciremo mai ad avere contezza del numero effettivo dei morti tarantini, per malattie legate all’inquinamento.Intanto, la città è tappezzata di manifesti mortuari, come se qui si combattesse una guerra silenziosa, ma serrata e continua.A quelle bambine va tutto il nostro amore”. ...