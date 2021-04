Rummenigge: «Agnelli? E’ diverso da me. Io sono legato al calcio, non solo ai soldi» (Di domenica 25 aprile 2021) Il Ceo del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha rilasciato un’intervista alla Bild in cui attacca Andrea Agnelli parlando ancora di Superlega. “Se avessi saputo prima della Superlega avrei fatto di tutto per evitarla, con i nostri amici del Dortmund e del Paris. È un progetto definitivamente liquidato, inaccettabile e ora è importante che i club che hanno riconosciuto il proprio errore tornino nella famiglia del calcio”. Su Agnelli: “Fa parte di un’altra generazione ed è un tipo di persona diversa da me. Io ho giocato al calcio. sono legato al calcio e non soltanto al denaro”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 aprile 2021) Il Ceo del Bayern Monaco, Karl-Heinz, ha rilasciato un’intervista alla Bild in cui attacca Andreaparlando ancora di Superlega. “Se avessi saputo prima della Superlega avrei fatto di tutto per evitarla, con i nostri amici del Dortmund e del Paris. È un progetto definitivamente liquidato, inaccettabile e ora è importante che i club che hanno riconosciuto il proprio errore tornino nella famiglia del”. Su: “Fa parte di un’altra generazione ed è un tipo di persona diversa da me. Io ho giocato alale non soltanto al denaro”. L'articolo ilNapolista.

