Recovery plan trasmesso alle Camere. Chigi: “Intervento epocale per riparare danni economici e sociali del Covid”. Ecco che cosa prevede – LE TABELLE (Di domenica 25 aprile 2021) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato trasmesso alle Camere in vista delle comunicazioni del premier Mario Draghi, previste domani. Il testo, di 337 pagine, è sul sito di Montecitorio e del governo, accompagnato dalle TABELLE sugli investimenti previsti all’interno delle sei missioni. “Si tratta di un Intervento epocale, che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale”, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi. “Il piano ha come principali beneficiari le donne, i giovani e il Mezzogiorno e contribuisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è statoin vista delle comunicazioni del premier Mario Draghi, previste domani. Il testo, di 337 pagine, è sul sito di Montecitorio e del governo, accompagnato dsugli investimenti previsti all’interno delle sei missioni. “Si tratta di un, che intendedella crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale”, si legge nel comunicato di Palazzo. “Il piano ha come principali beneficiari le donne, i giovani e il Mezzogiorno e contribuisce ...

