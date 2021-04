Primavera Torino - Atalanta 1 - 2 | decisivi Todisco e Cortinovis

(Di domenica 25 aprile 2021)- Ilperde di nuovo in casa ed è sempre più penultimo a soli 13 punti: l', grazie al 2 - 1 maturato sul terreno di gioco, si rilancia in zona playoff, forte delle sue 28 ...

- Ilperde di nuovo in casa ed è sempre più penultimo a soli 13 punti: l' Atalanta , grazie al 2 - 1 maturato sul terreno di gioco, si rilancia in zona playoff, forte delle sue 28 ...DIRETTAATALANTA(RISULTATO 0 - 1): AUTOGOL DI TODISCO! Inizia il match trae Atalanta valido per il campionato. Autogol di Todisco! Il match si sblocca dopo appena quattro ...La Primavera del Torino perde 1-2 contro l'Atalanta di Brambilla. All'autogol di Todisco, nel secondo tempo porta in parità il punteggio Continella. A pochi minuti dalla rete granata, Cortinovis mette ...La partita. L'Atalanta passa subito in vantaggio: 4 minuti dopo il pronti-via, Ghislandi mette in mezzo dove Todisco, nel tentativo di anticipare Olivieri, devia la palla nella pr ...