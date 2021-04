Premier League 2020/2021, disastro Wolves: il Burnley vince 0-4 (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo tre sconfitte consecutive nelle scorse tre giornate di campionato, il Burnley torna a vincere, e lo fa in casa del Wolverhampton nella sfida valida per la 33esima giornata della Premier League 2020/2021 grazie ad un inarrestabile Chris Wood, autore di una tripletta, e al gol di Ashley Westwood nei minuti finali. La partita si apre al 15? grazie ad un’azione personale del numero 9 che entra in area di rigore e conclude verso l’angolino basso di sinistra battendo Rui Patricio. Dopo soli sei minuti il Burnley trova il raddoppio: cross di McNeil per Wood che insacca a porta vuota, e ad un minuto dalla fine della prima frazione di gioco arriva anche la tripletta dell’attaccante neozelandese che trova il colpo di testa vincente sugli sviluppi di un ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo tre sconfitte consecutive nelle scorse tre giornate di campionato, iltorna are, e lo fa in casa del Wolverhampton nella sfida valida per la 33esima giornata dellagrazie ad un inarrestabile Chris Wood, autore di una tripletta, e al gol di Ashley Westwood nei minuti finali. La partita si apre al 15? grazie ad un’azione personale del numero 9 che entra in area di rigore e conclude verso l’angolino basso di sinistra battendo Rui Patricio. Dopo soli sei minuti iltrova il raddoppio: cross di McNeil per Wood che insacca a porta vuota, e ad un minuto dalla fine della prima frazione di gioco arriva anche la tripletta dell’attaccante neozelandese che trova il colpo di testante sugli sviluppi di un ...

