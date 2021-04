Oscar: secondo Variety Laura Pausini merita di vincere (Di domenica 25 aprile 2021) Mancano poche ore alla notte delle stelle ma per Laura Pausini il glamour degli Oscar è già cominciato. “Io Si/Seen” merita l’Oscar per la miglior canzone originale”: questo il verdetto finale dei critico di “Variety”, Clayton Davis, a poche ore dalla cerimonia degli Academy Awards, in onda nella notte da Los Angeles e altre location globali tra cui Londra. Accompagnata a un pianoforte a coda rosso scarlatto dalla 12 volte candidata Diane Warren, la Pausini ha interpretato i brano scritto con la musicista americana e Niccolò Agliardi per il film di Edoardo Ponti “La Vita davanti a se”: entrambe vestite da Pierpaolo Piccioli per Valentino - uno smoking nero per la Warren, un abito pantaloni con la giacca a doppio petto di lamè d’oro per la Pausini - si ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) Mancano poche ore alla notte delle stelle ma peril glamour degliè già cominciato. “Io Si/Seen”l’per la miglior canzone originale”: questo il verdetto finale dei critico di “”, Clayton Davis, a poche ore dalla cerimonia degli Academy Awards, in onda nella notte da Los Angeles e altre location globali tra cui Londra. Accompagnata a un pianoforte a coda rosso scarlatto dalla 12 volte candidata Diane Warren, laha interpretato i brano scritto con la musicista americana e Niccolò Agliardi per il film di Edoardo Ponti “La Vita davanti a se”: entrambe vestite da Pierpaolo Piccioli per Valentino - uno smoking nero per la Warren, un abito pantaloni con la giacca a doppio petto di lamè d’oro per la- si ...

Advertising

CleideFurlani : RT @HuffPostItalia: Oscar: secondo Variety Laura Pausini merita di vincere - HuffPostItalia : Oscar: secondo Variety Laura Pausini merita di vincere - andreafrancesco : RT @badtasteit: #Oscars 2021: ultime ore per i pronostici, ecco chi vincerà secondo i nostri lettori! - badtasteit : #Oscars 2021: ultime ore per i pronostici, ecco chi vincerà secondo i nostri lettori! - Alessia061 : RT @LMonstersITA: Per quelli che si stanno chiedendo dove sia l’Oscar: è su un altro muro, secondo quanto ha raccontato la giornalista dell… -