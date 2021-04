Milan, Tassotti: “I rigori assegnati la conseguenza del dominio del gioco” (Di domenica 25 aprile 2021) Mauro Tassotti, ex allenatore e giocatore del Milan, ha parlato del rendimento dei rossoneri da un anno a questa parte. Questo il suo pensiero Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 aprile 2021) Mauro, ex allenatore e giocatore del, ha parlato del rendimento dei rossoneri da un anno a questa parte. Questo il suo pensiero

Advertising

notizie_milan : Tassotti: “Mykolenko? È un giocatore giovane che potrebbe servire ai rossoneri” - sportli26181512 : Tassotti: 'Straordinario lavoro di Inzaghi, Pioli ha fatto bene in una situazione non facile': Mauro Tassotti, inte… - PianetaMilan : Vi piacerebbe vedere Sheva allenatore del Milan in futuro??? - MilanPress_it : Così Tassotti sulla stagione del Milan - Alessan34958222 : RT @cmdotcom: #Tassotti: '#Mykolenko è da #Milan, io mi rivedo in #Calabria. #Sheva? Vi svelo il suo sogno' -