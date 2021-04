LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari BRONZO! Divinità suprema, podio a 30 anni! (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Carlo Macchini si presenta col terzo punteggio di qualifica e punta al podio. Dopo tre bronzi, l’Italia vuole chiudere in bellezza. 14.56 Ora le premiazioni, gustiamoci Vanessa Ferrari sul podio al corpo libero. A seguire la finale alla sbarra, con Carlo Macchini a caccia della medaglia. 14.54 Alle parallele pari ha vinto il turco Ferhat Arican (15.300) davanti al russo David Belyavskiy (15.133) e allo svizzero Christian Baumann (15.100). 14.49 Grazie, ancora una volta. Sono 15 anni che diciamo grazie a questa Campionessa senza limiti. Nel 2006 vinse l’all-around ai Mondiali, dopo tre lustri è ancora qui a dettare legge. Leonessa maestosa in una giungla di giovani, senza eguali. E dire che oggi non è stata perfetta… CHE BRONZO DI LUSSO! ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Carlo Macchini si presenta col terzo punteggio di qualifica e punta al. Dopo tre bronzi, l’Italia vuole chiudere in bellezza. 14.56 Ora le premiazioni, gustiamocisulal corpo libero. A seguire la finale alla sbarra, con Carlo Macchini a caccia della medaglia. 14.54 Alle parallele pari ha vinto il turco Ferhat Arican (15.300) davanti al russo David Belyavskiy (15.133) e allo svizzero Christian Baumann (15.100). 14.49 Grazie, ancora una volta. Sono 15 anni che diciamo grazie a questa Campionessa senza limiti. Nel 2006 vinse l’all-around ai Mondiali, dopo tre lustri è ancora qui a dettare legge. Leonessa maestosa in una giungla di giovani, senza eguali. E dire che oggi non è stata perfetta… CHE BRONZO DI LUSSO! ...

