L’Italia si blinda | stop ingressi dall’India

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 25 aprile 2021) A comunicarlo è stato il Ministro della Salute su facebook. “Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India”. Roberto Speranza specifica che “i residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena”. Speranza specifica che “chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione”.