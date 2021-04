Ligue 1 | i risultati della trentaquattresima giornata | vince il Nizza

(Di domenica 25 aprile 2021)1, calendario,e classifica. Il raccontostagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario,e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/1UberEats1, il programmaContinua la rincorsa all’Europa il Marsiglia che, nell’anticipoin casa del Reims per 3-1. Vittoria importante in chiave salvezza del Brest in casa del Saint-Etienne. Successo esterno per il PSG che batte 3-1 il Metz. Nella prima sfida domenicale il ...

Paroladeltifoso : Premier League e Ligue 1, i risultati delle partite della serata: grande vittoria per Ancelotti, Milik ancora in gol - GlobalShowGSRa1 : Ligue 1 2020/21: 33a Giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue risultati

Tuttocampo

DIRETTE CALCIO DEL 25 APRILE 2021aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi [ ... Francia >1 2020/2021 13:00 OGC Nice - Montpellier HSC 15:00 RC Lens - Nîmes Olympique FC Lorient -...Sorpasso in vetta alla classifica della1. Solo la sfida in programma domani alle 21 fra Lione e Lilla dirà quanto momentaneo. Per ... Altri: Reims - Marsiglia 1 - 3 (giocata ieri) e ...Prosegue la Ligue 1 con gli incontri della trentatreesima giornata. Come di consueto, Vocegiallorossa.it propone ai nostri lettori i risultati e la classifica aggiornata.Le probabili formazioni e le statistiche di Rennes Dijon, partita valida per la 34a giornata di Ligue 1 in programma alle ore 15:00.