Inter Verona LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 25 aprile 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Inter Verona 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Inter Verona 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Allo stadio San Siro, ilvalido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “San Siro”,e Hellassi affrontano nelvalido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - Inter : ?? | PRESENTAZIONI ??? ????? #InterVerona @vieri_bobo ?? ?? - forumJuventus : SuperLega, 11 squadre di Serie A scrivono a Dal Pino per chiedere provvedimenti contro Juve, Inter e Milan. Non fir… - gabryjuve_89 : RT @JPeppp: La Serie A senza Juve, Milan e Inter Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Crotone, Empoli, Fiorentina, Genoa, Lazio, Lecce… - Faqqa37 : Preoccupatissimo per questo Verona-Inter -