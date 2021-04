Inter, Conte «Il pallone iniziava a pesare! Oggi conquistato il 95% dello scudetto» (Di domenica 25 aprile 2021) Ecco le parole dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte rilasciate a Dazn al termine della gara vinta 1-0 con l’Hellas Verona L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato della gara col Verona ai microfoni di Dazn. VERONA – «Il pallone inizia a pesare, per tanti è la prima volta. Ma dopo due stop con Napoli e Spezia abbiamo ripreso la marcia. Anche Oggi abbiamo creato diverse situazioni per fare gol. Quando ti trovi a tu per tu col portiere e non segni capisci che il pallone è un po’ più pesante. Riuscire a vincere vorrebbe dire mettere nella testa dei calciatori qualcosa di importante». scudetto – «Non dimentichiamoci che le altre stanno perdendo punti in continuazione, noi invece non perdiamo da tempo. In quella corsa che ho fatto al gol di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Ecco le parole dell’allenatore dell’Antoniorilasciate a Dazn al termine della gara vinta 1-0 con l’Hellas Verona L’allenatore dell’Antonioha parlato della gara col Verona ai microfoni di Dazn. VERONA – «Ilinizia a pesare, per tanti è la prima volta. Ma dopo due stop con Napoli e Spezia abbiamo ripreso la marcia. Ancheabbiamo creato diverse situazioni per fare gol. Quando ti trovi a tu per tu col portiere e non segni capisci che ilè un po’ più pesante. Riuscire a vincere vorrebbe dire mettere nella testa dei calciatori qualcosa di importante».– «Non dimentichiamoci che le altre stanno perdendo punti in continuazione, noi invece non perdiamo da tempo. In quella corsa che ho fatto al gol di ...

