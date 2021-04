Il Cagliari batte 3-2 la Roma e aggancia a quota 31 Benevento e Torino due gare in meno

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 aprile 2021) Alla Sardegna Arena si sfidano, gara valida per la 33a giornata di Serie A 2020-21. Passano soli quattro minuti ed arriva il gol del vantaggio dei rossoblù: grande azione di Nandez, che sfonda a destra e crossa basso in area, l’appoggio col tacco di Joao Pedro regala a Lykogiannis un facile tapin. Larisponde e pareggia al 27?: perfetta imbucata di Lorenzo Pellegrini per l’inserimento in area di Carles Perez che calcia con il mancino trovando il palo, lo spagnolo si fionda sulla ribattuta e fa 1-1. Godin di testa sfiora il gol nell’ultima azione di un bel primo tempo che si conclude in parità. Al 57? iltorna avanti, e lo fa con Razvan Marin. L’ex Ajax raccoglie il passaggio di Simeone e dal limite dell’area di rigorePau Lopez con un destro imprendibile. Passano ...