Gianni Morandi | “Ho iniziato la riabilitazione La mano non si muove | la strada è lunga”

(Di domenica 25 aprile 2021) “La, per ora, è quasi priva di mobilità”., caduto lo scorso marzo nel rogo di sterpaglie che stava bruciando nella sua tenuta in campagna alle porte di Bologna, è alle prese con la. Un recupero lento che il cantante sta raccontando tramite i suoi canali social. “Holaper recuperare l’uso delladestra. Nicoletta sicon molta professionalità e sicurezza ma continua a ripetermi che dovrò impegnarmi anche da solo, con esercizi quotidiani a casa – ha scritto -. La, per ora, è quasi priva di mobilità e il percorso che mi porterà alla completa guarigione, è ancora molto lungo…”. “Le altre parti ustionate sono guarite quasi completamente:...

Ho iniziato la riabilitazione per recuperare l'uso della mano destra - scrive in un post - . Nicoletta si muove con molta professionalità e sicurezza ma continua a ripetermi che dovrò impegnarmi anche da solo, con esercizi quotidiani a casa. La mano, per ora, è ... Gianni Morandi ha pubblicato sul suo profilo Facebook la foto della mano destra ustionata l'11 marzo scorso a causa di un incidente domestico nel suo giardino. «Ho ... Gianni Morandi prosegue la riabilitazione dopo ...