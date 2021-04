Giallo nel Casertano, papà 40enne trovato morto sul divano: disposta l’autopsia (Di domenica 25 aprile 2021) E’ Giallo sulla morte di un 40enne, Tarik C. Il suo corpo senza vita e è stato ritrovato nel suo appartamento ieri pomeriggio a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Lascia una moglie e due figli. Giallo a San Felice a Cancello, Tarik trovato morto sul divano L’uomo, di origini turco-tedesche, si era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 aprile 2021) E’sulla morte di un, Tarik C. Il suo corpo senza vita e è stato rinel suo appartamento ieri pomeriggio a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Lascia una moglie e due figli.a San Felice a Cancello, TariksulL’uomo, di origini turco-tedesche, si era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

repubblica : Giallo nel Reggiano: uomo trovato morto in garage e accanto la moglie accoltellata - AIvise : Finito Peter Wimsey e il cadavere sconosciuto di Dorothy L. Sayers e devo dire che per ora la biografia dell'autric… - caotica1989 : RT @GianniJ08: Stavo per scrivere ultimo Sabato in zona arancione... Poi mi sono ricordato che si va in giallo ma si resta in... Bianco ????… - ombrello_giallo : RT @ashcoltami: NEL GIRO DI TRE PUNTATE CI HA LIBERATI DI ROSA MARTINA E RAFFAELE CHI COME LUI #Amici20 - ombrello_giallo : RT @sca_moni: Raga, nel mio cuore la nave Arisa-Zerbi è salpata ed è in alto mare. #Amici20 -