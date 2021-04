Gazzetta: è Politano il titolare, Lozano andrà in panchina (Di domenica 25 aprile 2021) La Gazzetta dello sport, con Mimmo Malfitano, che anche domani contro il Torino sarà Politano il titolare sulla fascia destra. Lozano si accomoderà nuovamente in panchina. Ha saputo mettersi in discussione, l’ex esterno interista, crescendo nel rendimento di partita in partita, convincendo Gattuso sulle proprie qualità. Tatticamente, è prezioso, lavora su tutta la fascia, garantendo le due fasi. Una condizione che non può prescindere per i due esterni d’attacco. (…) È quanto sta chiedendo a sé stesso, Politano. che contro il Torino proverà ad eguagliare il record di gol che ha stabilito nel campionato 2017-18, col Sassuolo, quando realizzò 10 reti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 aprile 2021) Ladello sport, con Mimmo Malfitano, che anche domani contro il Torino saràilsulla fascia destra.si accomoderà nuovamente in. Ha saputo mettersi in discussione, l’ex esterno interista, crescendo nel rendimento di partita in partita, convincendo Gattuso sulle proprie qualità. Tatticamente, è prezioso, lavora su tutta la fascia, garantendo le due fasi. Una condizione che non può prescindere per i due esterni d’attacco. (…) È quanto sta chiedendo a sé stesso,. che contro il Torino proverà ad eguagliare il record di gol che ha stabilito nel campionato 2017-18, col Sassuolo, quando realizzò 10 reti. L'articolo ilNapolista.

