Fiorentina Juventus | Pirlo | “Non contento della stagione Su Dybala e CR7…”

(Di domenica 25 aprile 2021)– Lacontinua a perdere punti fondamentali per un posto in Champions League. Pareggio per 1-1 trache sa di sconfitta per i bianconeri.a fine partita a parlato ai microfoni di Sky Sport. Si è detto poco felice di quanto dimostrato in. Ecco di seguito le parole del tecnico., le parole del tecnico CONTINUITA’ – “Fatto un bruttissimo primo tempo, da affrontare in un altro modo. Era una gara fondamentale, ma eravamo in ritardo, poco aggressivi, non abbiamo attaccato la profondità. Nella ripresa abbiamo fatto meglio”. Leggi anche: I CAMBI – “? Dopo l’infortunio di Danilo abbiamo cambiato, a mettere i 3 dietro e avere gli esterni ...

