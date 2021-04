Estate 2021 senza mascherine: è l’auspicio dell’epidemiologo Pier Luigi Lopalco (Di domenica 25 aprile 2021) Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia, esprime un auspicio su facebook. “Possiamo pensare a un’Estate senza mascherine? Mi auguro di sì. Sarebbe un nuovo 25 aprile”. Questa la sua affermazione nel giorno del 76esimo anniversario della Liberazione di Italia. “La prossima Estate sarà per l’Europa (e tutto l’emisfero settentrionale) un test importante: se riusciremo a mettere in sicurezza la popolazione fragile, la circolazione residua del virus non solo sarà accettabile, ma potrebbe persino essere benefica a sostenere una serie di booster (richiami) naturali fra i vaccinati, aiutando l’instaurarsi dell’immunità di popolazione”. Ad affermarlo Lopalco evidenziando che “negli ultimi mesi il virus è entrato in diverse ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 aprile 2021), epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia, esprime un auspicio su facebook. “Possiamo pensare a un’? Mi auguro di sì. Sarebbe un nuovo 25 aprile”. Questa la sua affermazione nel giorno del 76esimo anniversario della Liberazione di Italia. “La prossimasarà per l’Europa (e tutto l’emisfero settentrionale) un test importante: se riusciremo a mettere in sicurezza la popolazione fragile, la circolazione residua del virus non solo sarà accettabile, ma potrebbe persino essere benefica a sostenere una serie di booster (richiami) naturali fra i vaccinati, aiutando l’instaurarsi dell’immunità di popolazione”. Ad affermarloevidenziando che “negli ultimi mesi il virus è entrato in diverse ...

