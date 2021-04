Covid: incendio in ospedale in Iraq, almeno 23 morti (Di domenica 25 aprile 2021) almeno 23 persone sono morte in un incendio scoppiato durante la notte in un'unità di terapia intensiva che curava pazienti con Covid - 19 a Baghdad: lo hanno detto all'Afp fonti mediche e di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021)23 persone sono morte in unscoppiato durante la notte in un'unità di terapia intensiva che curava pazienti con- 19 a Baghdad: lo hanno detto all'Afp fonti mediche e di ...

Advertising

fattoquotidiano : INDIA Record mondiale di contagi, leggete cosa sta accadendo - PaolaTacconi : RT @Asiablog_it: ??#IRAQ ???? Almeno 23 persone sono state uccise e 44 sono rimaste ferite in un incendio divampato sabato in un ospedale ne… - bolivar_grisman : RT @Asiablog_it: ??#IRAQ ???? Almeno 23 persone sono state uccise e 44 sono rimaste ferite in un incendio divampato sabato in un ospedale ne… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Iraq, incendio in ospedale: morti tra pazienti Covid in terapia intensiva #Baghdad - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: nuovo record mondiale di casi in un giorno. Iraq, incendio in un ospedale Covid: almeno 23 morti htt… -