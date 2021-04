Covid: in Puglia 19 morti e 1.203 nuovi casi, incidenza 12% (Di domenica 25 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 9.617 test per l'infezione da Covid - 19 coronavirus e sono rilevati 1.203 casi positivi (ieri erano stati 1.255 ), il 12,5% dei test. De nuovi casi,... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati registrati 9.617 test per l'infezione da- 19 coronavirus e sono rilevati 1.203positivi (ieri erano stati 1.255 ), il 12,5% dei test. De,...

Advertising

baritoday : Bollettino Covid, in Puglia 1203 nuovi contagi e 19 decessi: ancora positivi i dati su guariti e ricoveri… - Oltreilfatto : Covid 19, Puglia: il bollettino del 25 aprile 2021 - Ilikepuglia : Covid, il bollettino del 25 aprile: 1203 nuovi casi in Puglia - immediatonet : ?? In #Puglia 1203 nuovi casi di #Covid e 19 morti (6 in provincia di #Foggia). Il bollettino del 25 aprile ?? - SanSeveroNews : BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA 25 APRILE 2021 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla… -