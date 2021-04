Conte conta solo se c’è Di Battista di Giulio Gambino

Leggi su tpi

(Di domenica 25 aprile 2021) Diciamo le cose come stanno: oggi i 5s sono inutili. Tranne due o tre nomi, il resto è il nulla. Non li vedi né lì senti. Molti si mimetizzano nel piattume generale del governo Draghi, accettato a priori come salvifico e risolutore. Che poi la musica sia cambiata di poco non importa perché ad ogni buon conto Draghi è Draghi. Partiamo da un assunto: il Movimento è una bad company. Prossima alla bancarotta. Con Rousseau e Davide Casaleggio ieri si è consumato uno strappo non più sanabile. Beppe Grillo ha accusato un po’ troppo il lockdown. I principali azionisti 5s, da Di Maio a Fico passando per Taverna, Buffagni, Patuanelli e tutti gli altri al secondo mandato, combattono da mesi una personale battaglia per la propria sopravvivenza politica, e intanto – non si sa mai – minano il campo intorno al neo leader grillino in pectore Giuseppe. Che è leader da un mese ma ...