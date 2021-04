Caso Grillo, il gestore del B&B: "La ragazza mi ha chiesto la bici per andare in farmacia a prendere la pillola" (Di domenica 25 aprile 2021) “Io non posso sapere se è vero o no quello che raccontano le ragazze e che ho sentito in questi giorni, ma so che quella notte di certo qualcosa è successo”. Ad affermarlo al Corriere della Sera è Daniele Ambrosiani, gestore del B&B Surfhouse di Barrabisa, una località del Comune di Palau, in Gallura, dove alloggiavano le due ragazze che accusano Ciro Grillo, il figlio del garante del Movimento 5 Stelle, e il suo gruppo di amici di aver abusato di loro perchè ubriache. “Quel giorno le abbiamo viste tornare verso le tre del pomeriggio”, continua il gestore. Sono scese dal taxi e la mia compagna ha notato che avevano gli stessi vestiti che indossavano la sera prima, quando sono uscite. Ci sembrava strano che avessero passato la notte fuori perché erano qui da parecchi giorni e non erano ragazze che uscivano tutte le sere, se non ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) “Io non posso sapere se è vero o no quello che raccontano le ragazze e che ho sentito in questi giorni, ma so che quella notte di certo qualcosa è successo”. Ad affermarlo al Corriere della Sera è Daniele Ambrosiani,del B&B Surfhouse di Barrabisa, una località del Comune di Palau, in Gallura, dove alloggiavano le due ragazze che accusano Ciro, il figlio del garante del Movimento 5 Stelle, e il suo gruppo di amici di aver abusato di loro perchè ubriache. “Quel giorno le abbiamo viste tornare verso le tre del pomeriggio”, continua il. Sono scese dal taxi e la mia compagna ha notato che avevano gli stessi vestiti che indossavano la sera prima, quando sono uscite. Ci sembrava strano che avessero passato la notte fuori perché erano qui da parecchi giorni e non erano ragazze che uscivano tutte le sere, se non ...

