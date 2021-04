Calcio | Serie A | Fiorentina-Juventus 1-1 | Morata risponde a Vlahovic**

(Di domenica 25 aprile 2021) Firenze, 25 apr. (Adnkronos) – Lanon va oltre l’1-1, conchea Vlahovic, a Firenze e non trova i tre punti fondamentali per la corsa Champions e sale a 66 punti, con i viola di Iachini che salgono a 34 punti facendo un altro piccolo passo verso la salvezza. Per la gara del Franchi Pirlo decide di schierarsi a specchio con la difesa a 3 e il rientrante Chiellini accanto a de Ligt e Bonucci. Poi, rispetto alla gara con il Parma, rilancia Szczesny tra i pali, piazza Rabiot e Ramsey a centrocampo e conferma Dybala in attacco con Cr7. Sul fronte opposto Iachini deve fare a meno dello squalificato Bonaventura ma si consola con gli importanti ritorni di Milenkovic e Castrovilli. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Gazzetta_it : Su twitter vola la protesta dei tifosi: #ceferinout è in tendenza - forumJuventus : Florentino Perez: 'Il progetto #Superlega esiste, ci vuole trasparenza nel calcio. Le minacce di Ceferin sono molto… - repubblica : ?? Superlega, la lettera di 11 club di serie A: chiedono un'assemblea urgente e sanzioni per Juve, Inter e Milan - Batwayne82Queen : RT @Gazzetta_it: Gol! Inter - Verona 1-0, rete di Darmian M. (INT) - sportface2016 : #SerieC : match di grande intensità allo stadio Bruno Nespoli, l'#Olbia pareggia 3-3 contro il #Novara -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie

Un punto non serve alla Fiorentina a togliersi dalla zona retrocessione, ma se serve a sgambettare la corsa Champions della Juventus a Firenze non è un punto qualunque. Pirlo perde 5 punti su 6 in ...Torino: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie 25 aprile - 16:55Cagliari-Roma, dove vederla in tv. La diretta TV di Cagliari-Roma, partita valida per il 33ª turno del campionato di Serie A 2020/2021, sarà trasmessa su SKY Sport Serie A canal ...0 0 Voto Vota Articolo Il Como torna in serie b dopo 5 stagioni Il Como torna in Serie B battendo 2-1 l’Alessandria nel match decisivo del Girone A, grande soddisfazione per i lariani, discorso rimand ...