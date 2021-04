Calcio femminile, la Juventus batte 3-2 la Roma, ma le giallorosse volano in Finale! (Di domenica 25 aprile 2021) La Juventus batte la Roma 3-2, ma sono le giallorosse a volare nella Finale della Coppa Italia 2021 di Calcio femminile. Dopo aver vinto all’andata 2-1, le capitoline allenate da Betty Bavagnoli sono state sconfitte 3-2 dalle bianconere, ma il ko è stato indolore per la regola dei gol in trasferta. Le marcature di Pedersen, Girelli e Gama non sono state sufficienti, quindi, alla Vecchia Signora per accedere all’atto conclusivo, decisive infatti le realizzazioni di Thomas e di Lazaro. Pertanto la Roma raggiunge il Milan nella Finale in programma il 30 maggio. LA CRONACA L’avvio è su ritmi alti e la prima occasione capita alla Juve: Hurting ottimamente servita da Cernoia non trova impreparata Ceasar che blocca senza problemi. Le ospiti rispondono immediatamente con ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Lala3-2, ma sono lea volare nella Finale della Coppa Italia 2021 di. Dopo aver vinto all’andata 2-1, le capitoline allenate da Betty Bavagnoli sono state sconfitte 3-2 dalle bianconere, ma il ko è stato indolore per la regola dei gol in trasferta. Le marcature di Pedersen, Girelli e Gama non sono state sufficienti, quindi, alla Vecchia Signora per accedere all’atto conclusivo, decisive infatti le realizzazioni di Thomas e di Lazaro. Pertanto laraggiunge il Milan nella Finale in programma il 30 maggio. LA CRONACA L’avvio è su ritmi alti e la prima occasione capita alla Juve: Hurting ottimamente servita da Cernoia non trova impreparata Ceasar che blocca senza problemi. Le ospiti rispondono immediatamente con ...

