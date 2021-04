ATP Belgrado 2021, Matteo Berrettini: “Mi sento top 10, mai dubitato del mio livello. Avevo e ho tanta fiducia nel mio tennis” (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo aver vinto il quarto torneo ATP in carriera, il primo da poco meno di due anni a questa parte, Matteo Berrettini può essere soddisfatto del proprio passaggio a Belgrado. Vincitore al tie-break del terzo set contro il russo Aslan Karatsev, diventa tra i pochi eletti ad aver battuto quest’ultimo nel 2021. Il numero 1 d’Italia, dopo vittoria e premiazione, si è presentato in sala stampa, dov’è stato oggetto di tanta attenzione. Queste alcune delle sue parole alla stampa estera: “Mi ero allenato con Karatsev una volta. gioca un gran tennis e lo sapevo, e Avevo visto un po’ del match di ieri. Ha meritato di essere in finale, ma anch’io ho meritato questo. Alla fine il ranking non conta, conta chi è più pronto“. E poi: “Sono contento perché ho vinto un titolo, ma come ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo aver vinto il quarto torneo ATP in carriera, il primo da poco meno di due anni a questa parte,può essere soddisfatto del proprio passaggio a. Vincitore al tie-break del terzo set contro il russo Aslan Karatsev, diventa tra i pochi eletti ad aver battuto quest’ultimo nel. Il numero 1 d’Italia, dopo vittoria e premiazione, si è presentato in sala stampa, dov’è stato oggetto diattenzione. Queste alcune delle sue parole alla stampa estera: “Mi ero allenato con Karatsev una volta. gioca un grane lo sapevo, evisto un po’ del match di ieri. Ha meritato di essere in finale, ma anch’io ho meritato questo. Alla fine il ranking non conta, conta chi è più pronto“. E poi: “Sono contento perché ho vinto un titolo, ma come ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Matteo #Berrettini ha vinto il Serbia Open, torneo Atp 250 che si è giocato a Belgrado. In finale il tennista roman… - RicCaponetti : RT @lorenzofares: I 3 tornei #ATP già vinti nel 2021 del #tennis italiano ???? - #Sinner ???? a Melbourne 1 ???? - #Sonego ???? a Cagliari ???? - #B… - OA_Sport : ATP Belgrado 2021: Matteo Berrettini racconta tutta la propria felicità dopo la vittoria in terra serba - Stanisl70162074 : RT @lorenzofares: I 3 tornei #ATP già vinti nel 2021 del #tennis italiano ???? - #Sinner ???? a Melbourne 1 ???? - #Sonego ???? a Cagliari ???? - #B… - raffamelzi : RT @Gazzetta_it: Trionfo italiano a Belgrado! #Berrettini doma #Karatsev in tre set -