Arriva la Sabbia del deserto: pronta ad invadere l’Italia (Di domenica 25 aprile 2021) Sabbia del deserto pronta ad invadere l’Italia, con i venti dall’Africa. Guasto meteo d’inizio settimana accompagnato da correnti meridionali che convoglieranno polveri dal Sahara Lo scenario meteo tende a cambiare, per l’avanzata di una circolazione depressionaria con perno a ridosso della Penisola Iberica. Correnti meridionali verranno richiamate verso l’Italia, con temperature attese risalire soprattutto al Sud della Leggi su periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021)delad, con i venti dall’Africa. Guasto meteo d’inizio settimana accompagnato da correnti meridionali che convoglieranno polveri dal Sahara Lo scenario meteo tende a cambiare, per l’avanzata di una circolazione depressionaria con perno a ridosso della Penisola Iberica. Correnti meridionali verranno richiamate verso, con temperature attese risalire soprattutto al Sud della

Advertising

periodicodaily : Arriva la Sabbia del deserto: pronta ad invadere l'Italia - Periodico Daily #meteo - Miniepity : RT @elsstae: pov è notte sei in un locale sulla spiaggia con la sabbia sotto ai tuoi piedi scalzi, senti mettere musica latina dal dj, arri… - elsstae : pov è notte sei in un locale sulla spiaggia con la sabbia sotto ai tuoi piedi scalzi, senti mettere musica latina d… - amarebasta : @dariolaser @AudiIT Parlano di bene dall'ambiente..la corrente per ricaricare le full elettric da dove arriva? Dall… - juvemyheart : RT @Pavelfloyd: Più tardi arriva Florentino e vi incula di nuovo con la sabbia come ieri sera. El Chiringuito padulo che vola all'altezza… -