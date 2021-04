“Ale in Cucina”: la (video) ricetta dei biscotti rose del deserto di nonna Giustina (Di domenica 25 aprile 2021) Le rose del deserto sono dei biscotti golosissimi che devono il loro nome alla somiglianza con una roccia presente proprio nelle aree desertiche. Consistono in un biscotto morbido al cuore, ricco di gocce di cioccolato o uvetta, e croccante in superficie, poichè munito di una ‘corazza’ di comuni corn flakes da colazione. Il risultato è un dolcetto golosissimo, dalle diverse consistenze e dal gusto rassicurante e ricco, da gustare con una tazza di latte, un tè o senza alcun accompagno, poichè già sufficientemente umidi e golosi. Si conservano flagranti e morbidi per diversi giorni, a patto che li conserviate in un contenitore o un sacchetto ben chiusi. La ricetta che vi ripropongo è la stessa presentata da nonna Giustina (ex concorrente di “Bake Off Italia“) all’interno del programma di ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 25 aprile 2021) Ledelsono deigolosissimi che devono il loro nome alla somiglianza con una roccia presente proprio nelle aree desertiche. Consistono in un biscotto morbido al cuore, ricco di gocce di cioccolato o uvetta, e croccante in superficie, poichè munito di una ‘corazza’ di comuni corn flakes da colazione. Il risultato è un dolcetto golosissimo, dalle diverse consistenze e dal gusto rassicurante e ricco, da gustare con una tazza di latte, un tè o senza alcun accompagno, poichè già sufficientemente umidi e golosi. Si conservano flagranti e morbidi per diversi giorni, a patto che li conserviate in un contenitore o un sacchetto ben chiusi. Lache vi ripropongo è la stessa presentata da(ex concorrente di “Bake Off Italia“) all’interno del programma di ...

