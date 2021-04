A TUTTI I NOSTRI EUROPARLAMENTARI: PROPOSTA DI EMENDAMENTO CONTRO IL GREEN PASS (Di domenica 25 aprile 2021) Ciarán McCollum BL è un avvocato irlandese e associato di Michael Baum e Robert F.Kennedy Jr. Sta lavorando con diversi gruppi per informare gli eurodeputati sull’illegalità della PROPOSTA di certificato verde digitale e attira anche l’attenzione sulla sua mancanza di solide basi scientifiche. Vorremmo attirare la vostra attenzione su un’eccellente opinione di un gruppo di proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 25 aprile 2021) Ciarán McCollum BL è un avvocato irlandese e associato di Michael Baum e Robert F.Kennedy Jr. Sta lavorando con diversi gruppi per informare gli eurodeputati sull’illegalità delladi certificato verde digitale e attira anche l’attenzione sulla sua mancanza di solide basi scientifiche. Vorremmo attirare la vostra attenzione su un’eccellente opinione di un gruppo di proviene da Database Italia.

Advertising

elenabonetti : Oggi facciamo memoria della Resistenza e della lotta di Liberazione, celebriamo i nostri valori di solidarietà, di… - massimobitonci : Oggi è una giornata nefasta per la Magistratura Italiana, per tutti qui bravi giudici che fanno il loro dovere ogni… - PaolaTavernaM5S : L'#EarthDay ci ricorda ogni anno che la Terra è casa nostra e dobbiamo mettere in campo tutti gli sforzi possibili… - jack28520182 : @StefScorpion Se tutti i combattenti periti sul Carso il Piave Il Grappa e i nostri confini vedessero come sia mess… - Quinta00876879 : RT @VivianaDesio: 25 Aprile Festa della Liberazione Se siamo qui e possiamo festeggiare, lo dobbiamo a chi ha lottato, a chi ha sofferto,… -