25 aprile, Mattarella ai giovani: “Spinta morale dietro scelta partigiana”. Draghi: “Non tutti gli italiani furono ‘brava gente’, immorale non scegliere da che parte stare. Questa ricorrenza non invecchi” (Di domenica 25 aprile 2021) Discorsi decisi, concetti chiari che non lasciano spazio ad appelli. Quest’anno più che mai il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e, per la prima volta, il presidente del consiglio, Mario Draghi, hanno voluto mandare un chiaro messaggio al Paese in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Il Capo dello Stato ha parlato della Resistenza come di un atto di coraggio: “Significò combattere, rischiare di morire. Ma significò anche curare, accogliere perseguitati, testimoniare la propria umanità. Significò scrivere e parlare. Preparare con le idee nuove il tempo della libertà per tutti. Significò coraggio e speranza. Fu un atto di coraggio per le generazioni future. Mentre il premier mette in guardia dai rischi dei revisionismi, puntando il dito contro chi scelse di schierarsi con gli oppressori e gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Discorsi decisi, concetti chiari che non lasciano spazio ad appelli. Quest’anno più che mai il presidente della Repubblica, Sergio, e, per la prima volta, il presidente del consiglio, Mario, hanno voluto mandare un chiaro messaggio al Paese in occasione delle celebrazioni del 25. Il Capo dello Stato ha parlato della Resistenza come di un atto di coraggio: “Significò combattere, rischiare di morire. Ma significò anche curare, accogliere perseguitati, testimoniare la propria umanità. Significò scrivere e parlare. Preparare con le idee nuove il tempo della libertà per. Significò coraggio e speranza. Fu un atto di coraggio per le generazioni future. Mentre il premier mette in guardia dai rischi dei revisionismi, puntando il dito contro chi scelse di schierarsi con gli oppressori e gli ...

Advertising

repubblica : 25 aprile, Mattarella: 'Festa di libertà di tutti gli italiani, ora più che mai serve unità' - eziomauro : 25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria con Draghi. Il premier: 'Non tutti fummo brava gente, non scegliere è… - Agenzia_Ansa : #25aprile #Mattarella e Draghi all'Altare della Patria #ANSA - Maria70221974 : RT @EmanuelaSono: Mattarella che deposita la corona all'altare dei caduti. Le frecce tricolori nel cielo blu di Roma. Il papà che s'affacci… - sakura18d : RT @repubblica: ?? 25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria con Draghi. Il premier: 'Non tutti fummo brava gente, non scegliere e' immo… -