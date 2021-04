25 aprile, il sindaco Sala alla commemorazione al Sacrario dei Caduti di Milano (Di domenica 25 aprile 2021) Nell'ambito delle celebrazioni cittadine per la Festa della Liberazione, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha partecipato alla deposizione di una corona di fiori al Sacrario dei Caduti di largo ... Leggi su leggo (Di domenica 25 aprile 2021) Nell'ambito delle celebrazioni cittadine per la Festa della Liberazione, ildiGiuseppeha partecipatodeposizione di una corona di fiori aldeidi largo ...

Advertising

MiC_Italia : Il #25aprile2021 sarà online il #MuseoNazionaleDellaResistenza di Milano @ComuneMI: un progetto digitale per raccon… - MarcoBlt64 : Oggi 25 aprile ho scoperto che la piazza del mio paese è stata occupata dai gazebo per la propaganda elettorale di… - rep_milano : 25 Aprile a Milano, il sindaco Sala: 'Oggi come allora siamo chiamati a ricostruire' - LorenzoPuliga : RT @comunedisassari: ?? Celebrazioni 25 aprile ??A Palazzo Ducale, il sindaco Nanni Campus ha deposto la corona di alloro in ricordo di tutt… - BeltramoPaolo : RT @RosiPolimeni: Visto che hanno defenestrato il sindaco leghista??per la prima volta dopo anni,abbiamo avuto UNA sola manifestazione per i… -