25 aprile | Draghi | ‘Museo liberazione simbolo rinascita Italia intera’

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – "Queste stanze che un tempo videro orrori, da domani vedranno visitatori, speriamo anche molti giovani visitatori, che vogliono conoscere la storia d'Italia. Per questo sono molto contento di celebrare la Festa della liberazione in un luogo simbolo del periodo più nero vissuto dalla nostra capitale, ma anche simbolo oggi della rinascita dell'Italia intera". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, visitando il Museo della liberazione di via Tasso in occasione della celebrazione del 25 aprile.

