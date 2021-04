25 aprile 2021: perché oggi è la Festa della Liberazione (Di domenica 25 aprile 2021) Domenica 25 aprile 2021 cade l'annuale Festa della Liberazione , che celebra la sconfitta del nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale ad opera delle forze partigiane e dell'esercito ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Domenica 25cade l'annuale, che celebra la sconfitta del nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale ad opera delle forze partigiane e dell'esercito ...

Advertising

fattoquotidiano : 25 aprile, la radio le proibisce di parlare di Resistenza per più di 15 minuti perché tema “troppo politicizzato”:… - ilpost : Perché il 25 aprile è la festa della Liberazione - fattoquotidiano : 25 aprile | La guerra delle partigiane, la Liberazione dimenticata. “Senza di noi la Resistenza sarebbe stata impos… - wordsandmore1 : ? In diretta Facebook il 25 aprile 2021 alle ore 15.00 Marco Wong conduce un incontro per parlare della deportazion… - LaPresse_news : 25 aprile, #Mattarella depone corona d’alloro all’Altare della patria -