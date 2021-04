WhatsApp Pink, perché fare Attenzione: potrebbe essere… (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo i consigli degli esperti bisogna prestare Attenzione a “WhatApp Pink”: svelato adesso il tranello sul suo funzionamento. Grazie ad alcuni ammonimenti di un celebre ricercatore indiano, Rajshekhar Rajaharia, sono state svelate alcune latenti caratteristiche che potrebbero essere terribilmente rischiose per il vostro smartphone. Molte fra queste verterebbero proprio su un nuovo aggiornamento riguardante la L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo i consigli degli esperti bisogna prestarea “WhatApp”: svelato adesso il tranello sul suo funzionamento. Grazie ad alcuni ammonimenti di un celebre ricercatore indiano, Rajshekhar Rajaharia, sono state svelate alcune latenti caratteristiche chero essere terribilmente rischiose per il vostro smartphone. Molte fra queste verterebbero proprio su un nuovo aggiornamento riguardante la L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

infoitscienza : Social, WhatsApp Pink: cos'è e perché bisogna stare attenti - infoitscienza : Cos'è WhatsApp Pink e perché bisogna stare molto attenti - Italia_Notizie : WhatsApp Pink, la versione rosa dell’app: attenzione, è una truffa - RobRe62 : RT @DigitalicMag: Sul web sta circolando una versione rosa di WhatsApp, ma non è collegata in alcun modo al servizio offerto dall’azienda c… - tittigatto : RT @DigitalicMag: Sul web sta circolando una versione rosa di WhatsApp, ma non è collegata in alcun modo al servizio offerto dall’azienda c… -