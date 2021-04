Werewolves Within: in uscita il trailer e poster (Di sabato 24 aprile 2021) IFC Films ha pubblicato un poster, immagini e trailer di Werewolves Within del regista Josh Ruben. Basato sull’omonimo gioco VR di Ubisoft, il film è incentrato sugli abitanti di una piccola città che si ritrovano intrappolati insieme nella locanda locale durante una tempesta di neve mentre una misteriosa creatura terrorizza la comunità. Qual è la trama di Werewolves Within? Werewolves Within racconta le vicende della piccola cittadina di Beaverfield, la cui comunità è divisa sul permettere o meno di costruire un gasdotto.Una tempesta di neve intrappolerà i residenti di Beaverfield nella locanda della città e sarà un’ardua impresa mantenere la calma di tutti i presenti in un contesto così claustrofobico. Tenteranno di farlo la neoarrivata guardia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) IFC Films ha pubblicato un, immagini edidel regista Josh Ruben. Basato sull’omonimo gioco VR di Ubisoft, il film è incentrato sugli abitanti di una piccola città che si ritrovano intrappolati insieme nella locanda locale durante una tempesta di neve mentre una misteriosa creatura terrorizza la comunità. Qual è la trama diracconta le vicende della piccola cittadina di Beaverfield, la cui comunità è divisa sul permettere o meno di costruire un gasdotto.Una tempesta di neve intrappolerà i residenti di Beaverfield nella locanda della città e sarà un’ardua impresa mantenere la calma di tutti i presenti in un contesto così claustrofobico. Tenteranno di farlo la neoarrivata guardia ...

