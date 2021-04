Viminale | smentita la circolare che imponeva limitazioni ai bar nelle consumazioni

(Di sabato 24 aprile 2021) Ilin serata, ha smentito lache nella mattina del 24 aprile, annunciavaper leal banco per i bardallasulledi consumo al banco per i bar su Notizie.it.

Advertising

marcoluci1 : RT @fanpage: ?? Ultim'ora Divieto consumo al banco, arriva la smentita del Viminale. - angelinascanu : RT @fanpage: ?? Ultim'ora Divieto consumo al banco, arriva la smentita del Viminale. - silvano46 : RT @fanpage: ?? Ultim'ora Divieto consumo al banco, arriva la smentita del Viminale. - benjamn_boliche : RT @fanpage: ?? Ultim'ora Divieto consumo al banco, arriva la smentita del Viminale. - fanpage : ?? Ultim'ora Divieto consumo al banco, arriva la smentita del Viminale. -

Ultime Notizie dalla rete : Viminale smentita

Fanpage.it

... "L'intercettazione è stata commissionata all'epoca dal- dice - E questo è la riprova del ... senza tema dila metà dei documenti è su di me", spiega riferendosi al Procuratore di ......Post International ) riportano la notizia che Matteo Renzi si trova a Dubai (notizia mai). ... Secondo i dati del, nel 2020 si sono verificati in Sicilia 27 casi di intimidazioni ai ...Il Viminale ha smentito la circolare sulle limitazioni di consumazione al banco per i bar. In mattinata anche i reclami di Fiepet-Confesercenti ...