Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Verissimo, Gianluca Gazzoli: «Ho nascosto la malattia per 17 anni, vivo con le scosse al cuore» - leggoit : #Verissimo, Gianluca Gazzoli: «Ho nascosto la malattia per 17 anni, vivo con le scosse al cuore» - CorriereCitta : Gianluca Gazzoli: chi è, età, dove è nato, carriera, malattia, libro 'Scosse-la mia vita a cuore aperto', Instagram… - gianluca_prato : @ITestini @Red_Pill_80 @DavideAiello85 @Mov5Stelle Questo è un’altro discorso ancora... verissimo - MikyS03 : Questa settimana a #Verissimo: -Marcella Bella e Donatella Rettore; -Monica Guerritore; -Lorella Cuccarini, Arisa… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Gianluca

Videomaker, attivissimo sui social,potrebbe presto sbarcare in tv come conduttore della prossima edizione di X Factor. 'Quando ero più piccolo non volevo far vedere agli altri la mia ...... in primis la mia mamma.' (Aggiornamento di Anna Montesano)GAZZOLI/ "All'inizio non accettavo la malattia, sfidavo il defibrillatore" Don Davide Banzato aC'è anche don Davide ...Per 17 anni Gianluca Gazzoli, noto conduttore radiofonico e televisivo, ha nascosto la sua malattia cardiaca. Nel salotto di Verissimo racconta di essere una persona miracolata. Non ...A Verissimo viene raccontata la storia di Gianluca Gazzoli, popolare conduttore radiofonico e volto noto di “Radio Deejay”. L’ospite si racconta per la prima volta ai microfoni di Silvia Toffanin, aff ...