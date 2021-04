Troppo basso il voto in pagella: una madre picchia la prof dopo l’incontro scuola-famiglia. Denunciata (Di sabato 24 aprile 2021) Troppo basso il voto in pagella: una madre picchia la prof dopo l’incontro scuola-famiglia. Una donna di 47 anni ha picchiato l’insegnante di suo figlio dopo un incontro scuola-famiglia organizzato dall’istituto. Secondo il genitore, il voto in pagella assegnato dalla docente era Troppo basso, soprattutto alla luce dei risultati scolastici brillanti che da sempre otteneva il ragazzino. La donna è stata trasportata in ospedale per una contusione guaribile in 5 giorni. Un voto Troppo basso sulla pagella ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 24 aprile 2021)ilin: unala. Una donna di 47 anni hato l’insegnante di suo figlioun incontroorganizzato dall’istituto. Secondo il genitore, ilinassegnato dalla docente era, soprattutto alla luce dei risultati scolastici brillanti che da sempre otteneva il ragazzino. La donna è stata trasportata in ospedale per una contusione guaribile in 5 giorni. Unsulla...

Advertising

VanoliCremona : Oggi su La Gazzetta dello Sport” ?? “È una salvezza che quasi nessuno aveva previsto. Troppo facile pronosticare la… - PeterPenna : Oggi su La Gazzetta dello Sport” ?? “È una salvezza che quasi nessuno aveva previsto. Troppo facile pronosticare la… - paamm__ : RT @salpaladino: Basso come un comodino, brutto come i debiti...viscido, incompetente e simpatico come un gatto attaccato ai coglioni. Schi… - persemprecalcio : ????? Daniel #Ek, CEO #Spotify, vuole l'#Arsenal. 'Patrimonio troppo basso' per qualcuno, ma vediamo perché questo è… - Mario02598975 : @alfonsoliguor11 Esatto Perché fare la riflessione che se in TV c'è quello è perché il pubblico vuole quello(non so… -