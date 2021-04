Superlega, lettera a Dal Pino da 11 club di Serie A: problemi per Juventus, Inter e Milan. Le ultime (Di sabato 24 aprile 2021) Il terremoto Superlega non è ancora finito.Secondo quanto riporta il quotidiano nazionale "La Repubblica", i problemi per i tre club italiani coinvolti nel progetto potrebbero essere solo all'inizio. Undici club avrebbero infatti inviato una lettera al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, chiedendo la convocazione in via d'urgenza di un'assemblea - come riporta il testo della missiva inviata al presidente di Lega - "che analizzi i gravi atti posti in essere dai club associati Juventus Fc, Ac Milan, Fc Internazionale e dai loro amministratori, e le relative conseguenze" , per il progetto della Superlega.VIDEO Juventus, Danilo contro Uefa e Fifa: “Non ho ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Il terremotonon è ancora finito.Secondo quanto riporta il quotidiano nazionale "La Repubblica", iper i treitaliani coinvolti nel progetto potrebbero essere solo all'inizio. Undiciavrebbero infatti inviato unaal presidente della LegaA, Paolo Dal, chiedendo la convocazione in via d'urgenza di un'assemblea - come riporta il testo della missiva inviata al presidente di Lega - "che analizzi i gravi atti posti in essere daiassociatiFc, Ac, Fcnazionale e dai loro amministratori, e le relative conseguenze" , per il progetto della.VIDEO, Danilo contro Uefa e Fifa: “Non ho ...

