Simy miglior nigeriano della storia in Serie A con i suoi 28 gol

Con l'ennesima doppietta di oggi al "Tardini" di Parma, Nwankwo Simy ha eguagliato Obafemi Martins come numero di gol (28) in Serie A ed è diventato il miglior nigeriano di questa competizione. L'attaccante sta facendo una stagione da record con i suoi 19 gol trovandosi dietro solo a Cristiano Ronaldo (25) e Lukaku (21). Con i due gol di oggi Simy ha superato Muriel e staccato Insigne e Immobile. Nonostante i gol però il Crotone è ultimo in classifica ed è già spacciato per tentare la salvezza.

