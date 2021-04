Si torna a viaggiare tra regioni: aumenta l’offerta di Trenitalia (Di sabato 24 aprile 2021) Quasi tutta l’Italia riassapora da lunedì un ritorno ai normali diritti costituzionali. Tra le regioni gialle cade il divieto di spostarsi, in attesa che decada completamente insieme al coprifuoco. In vista del comprensibile ritorno ai viaggi, Trenitalia ha disposto un +10% di posti sui treni regionali, all’incirca 300 bus pronti a integrare l’offerta regionale, oltre 70 presidi di assistenza straordinari e spazi per i tamponi gratuiti alla popolazione nelle principali stazioni. Annunciato anche l’incremento dell’offerta Alta Velocità e a media e lunga percorrenza per soddisfare l’aumento atteso della domanda di trasporto, in vista di conoscere anche gli orari estivi 2021. Sono queste le principali azioni del Gruppo Fs Italiane assunte su richiesta del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 24 aprile 2021) Quasi tutta l’Italia riassapora da lunedì un ritorno ai normali diritti costituzionali. Tra legialle cade il divieto di spostarsi, in attesa che decada completamente insieme al coprifuoco. In vista del comprensibile ritorno ai viaggi,ha disposto un +10% di posti sui treni regionali, all’incirca 300 bus pronti a integrareregionale, oltre 70 presidi di assistenza straordinari e spazi per i tamponi gratuiti alla popolazione nelle principali stazioni. Annunciato anche l’incremento delAlta Velocità e a media e lunga percorrenza per soddisfare l’aumento atteso della domanda di trasporto, in vista di conoscere anche gli orari estivi 2021. Sono queste le principali azioni del Gruppo Fs Italiane assunte su richiesta del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ...

