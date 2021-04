Sampdoria, il ds Osti su Ranieri: “Il mister sta facendo un grande lavoro. Futuro? Abbiamo un’idea” (Di sabato 24 aprile 2021) La Sampdoria sta disputando un campionato convincente.VIDEO Sassuolo-Sampdoria, De Zerbi: “Quagliarella top, ma vi dico una cosa. Europa League? Rispondo così”Grandi meriti vanno al tecnico dei doriani, Claudio Ranieri, che ancora una volta sta mostrando ottime doti e grande capacità di gestire il gruppo. Il Futuro del tecnico romano non è però ancora delineato, il contratto è in scadenza a giugno, ma la stagione positiva dei blucerchiati potrebbe convincere la dirigenza a puntare ancora sull'ex tecnico della Roma.VIDEO Sassuolo-Sampdoria, De Zerbi: “Vincere a San Siro contro il Milan? Vuol dire una cosa sola”A tal proposito prima dell'anticipo contro il Sassuolo di sabato sera, è intervenuto sull'argomento ai microfoni di Dazn Carlo Osti, direttore sportivo dei ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Lasta disputando un campionato convincente.VIDEO Sassuolo-, De Zerbi: “Quagliarella top, ma vi dico una cosa. Europa League? Rispondo così”Grandi meriti vanno al tecnico dei doriani, Claudio, che ancora una volta sta mostrando ottime doti ecapacità di gestire il gruppo. Ildel tecnico romano non è però ancora delineato, il contratto è in scadenza a giugno, ma la stagione positiva dei blucerchiati potrebbe convincere la dirigenza a puntare ancora sull'ex tecnico della Roma.VIDEO Sassuolo-, De Zerbi: “Vincere a San Siro contro il Milan? Vuol dire una cosa sola”A tal proposito prima dell'anticipo contro il Sassuolo di sabato sera, è intervenuto sull'argomento ai microfoni di Dazn Carlo, direttore sportivo dei ...

Advertising

Mediagol : #Sampdoria, il ds Osti su Ranieri: 'Il mister sta facendo un grande lavoro. Futuro? Abbiamo un'idea' - zazoomblog : Sampdoria Osti: “Ranieri e Ferrero hanno iniziato a parlare per il rinnovo” - #Sampdoria #Osti: #“Ranieri #Ferrero - lubacicce : RT @clubdoria46: #Sampdoria, #Osti: cominciato dialogo con #Ranieri per #rinnovo. I #dettagli - clubdoria46 : #Sampdoria, #Osti: cominciato dialogo con #Ranieri per #rinnovo. I #dettagli - clubdoria46 : #Sampdoria, #Ranieri e l'ennesima test prima del rinnovo. Le parole #Osti #Pecini #Ferrero -