Roma-Lazio, l’omaggio a Daniel Guerini dei due capitani prima dell’inizio del derby Primavera (Di sabato 24 aprile 2021) In un clima primaverile, termina 1-1 al Tre Fontane il derby primavera tra Roma e Lazio. Squadre in campo nel nome e nel ricordo di Daniel Guerini. Un mese dopo la tragica scomparsa del giovane biancoceleste, Lazio e Roma hanno ricordato il calciatore nel derby primavera. prima di scendere in campo per la sfida di campionato, le due società hanno depositato sul rettangolo verde una corona di fiori. A un mese dalla tragica scomparsa di Daniel #Guerini, il ricordo dei capitani di #Lazio e #Roma: una corona di fiori in ricordo del giovane, prima dell’inizio del match ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) In un climaverile, termina 1-1 al Tre Fontane ilvera tra. Squadre in campo nel nome e nel ricordo di. Un mese dopo la tragica scomparsa del giovane biancoceleste,hanno ricordato il calciatore nelvera.di scendere in campo per la sfida di campionato, le due società hanno depositato sul rettangolo verde una corona di fiori. A un mese dalla tragica scomparsa di, il ricordo deidi #e #: una corona di fiori in ricordo del giovane,del match ...

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - virginiaraggi : Oggi, in occasione del Natale di Roma, ho assistito a uno spettacolo davvero emozionante: due bandiere enormi con i… - OfficialSSLazio : ?? La Lazio ed il Presidente Lotito celebrano insieme alla Sindaca @virginiaraggi il 2774° Natale di Roma con un la… - RobertaIsceri : #GaleriaAntica, borgo fantasma alle porte di #Roma. Una giornata immersa nel verde, a contatto con le rovine di un… - LazioArgentina : RT @tvdellosport: ?? Termina 1-1 il derby tra #Roma e #Lazio: al gol di #Bove risponde #Bertini ?? 53’ Bove (R), 63’ Bertini (L) ?? @Gabrie… -