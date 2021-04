Roma, i 5 migliori ristoranti all'aperto da prenotare subito (Di sabato 24 aprile 2021) I ristoranti all'aperto di Roma sono da sempre un vero e proprio fiore all'occhiello della nostra Capitale. Perché sì, avere l'occasione di respirare la magia della Città Eterna e di riempirsi gli occhi di bellezza anche mentre si sta mangiando è senza alcun dubbio un privilegio, tanto per i turisti tanto per chi vive a Roma da sempre. Basta solo capire se si preferisce qualcosa di più sofisticato e innovativo, o se invece si è alla ricerca della migliore cucina tradizionale, con tanto di immancabile piatto di cacio e pepe & co. Certo, le norme attualmente in vigore per la pandemia non lasciano molta scelta: a partire dal 26 aprile - e fino a inizio giugno - solo ed esclusivamente i ristoranti all'aperto - con dehors, giardino o terrazza - potranno tornare a ospitare i clienti ai ... Leggi su gqitalia (Di sabato 24 aprile 2021) Iall'disono da sempre un vero e proprio fiore all'occhiello della nostra Capitale. Perché sì, avere l'occasione di respirare la magia della Città Eterna e di riempirsi gli occhi di bellezza anche mentre si sta mangiando è senza alcun dubbio un privilegio, tanto per i turisti tanto per chi vive ada sempre. Basta solo capire se si preferisce qualcosa di più sofisticato e innovativo, o se invece si è alla ricerca della migliore cucina tradizionale, con tanto di immancabile piatto di cacio e pepe & co. Certo, le norme attualmente in vigore per la pandemia non lasciano molta scelta: a partire dal 26 aprile - e fino a inizio giugno - solo ed esclusivamente iall'- con dehors, giardino o terrazza - potranno tornare a ospitare i clienti ai ...

