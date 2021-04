Recovery Plan, Draghi in Cdm: «Disco verde Ue». Impegno Mef per Superbonus 2023 in manovra (Di sabato 24 aprile 2021) Il premier Mario Draghi in prima linea per sciogliere gli ultimi nodi del Pnrr con Bruxelles (in primis, le riforme su fisco e concorrenza), poi il via libera dell’Europa ufficializzato dallo stesso presidente del Consiglio in avvio della riunione a Palazzo Chigi. Scoglio superato anche sul Superbonus dopo lo scontro della vigilia: Impegno del Mef per l’estensione al 2023 in manovra. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 24 aprile 2021) Il premier Marioin prima linea per sciogliere gli ultimi nodi del Pnrr con Bruxelles (in primis, le riforme su fisco e concorrenza), poi il via libera dell’Europa ufficializzato dallo stesso presidente del Consiglio in avvio della riunione a Palazzo Chigi. Scoglio superato anche suldopo lo scontro della vigilia:del Mef per l’estensione alin

