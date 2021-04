(Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) - “Gli investimenti sui 25mila km di reti idriche, che disperdono il 41% di acqua potabile -continua l'esponente dei Verdi- sono ridicoli ovvero pari a 900 milioni di euro stesso discorso per i fondi sulla depurazione che sono solo 600 milioni di euro, nonostante la condanna della Corte di giustizia europea contro l'Italia per i ritardi nel trattamento delle acque reflue in alcune parti d'Italia". “Non c'è' un piano per la tutela della biodiversità e l'energia rinnovabile prevista e' pari a 4,2GW che serve per poco meno un anno rispetto ai target previsti dall'Ue, mentre l'idrogeno alimentato a gas è fortemente sostenuto con tutti i progetti Eni e Snam, come il deposito di stoccaggio della CO2 a Ravenna. L'analisi completa del, che è possibile leggere sulle pagine social, dimostra -conclude- che la rivoluzione verde di cui ...

Advertising

TV7Benevento : Recovery: Bonelli, 'da Pnrr poche risposte su cambiamento climatico' (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Bonelli

Il Sannio Quotidiano

Cianciullo) IlPlan non dimentichi le aree avvelenate del Paese Giornata della Terra, mentre i Governi sono in conflitto col pianeta (di A.) Giornata della Terra: per una ecologia '...La bozza delplan , secondo i Verdi, ha poco di ecologico e il premier Draghi non ha mantenuto le promesse. Lo dice in una nota il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo, secondo cui 'se la ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “Gli investimenti sui 25mila km di reti idriche, che disperdono il 41% di acqua potabile -continua l’esponente dei Verdi- sono ridicoli ovvero pari a 900 milion ...La bozza del recovery plan, secondo i Verdi, ha poco di ecologico e il premier Draghi non ha mantenuto le promesse. Lo dice in una nota il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo ...