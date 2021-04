Omicidio Torre Annunziata, effettuata l’autopsia al corpo di Maurizio Cerrato. Il punto sulle indagini (Di sabato 24 aprile 2021) Questa mattina è stata effettuata l’autopsia al corpo di Maurizio Cerrato, il sessantunenne ucciso nei giorni scorsi a Torre Annunziata, in via IV Novembre, in seguito a una lite per un parcheggio. Il pubblico ministero ha dato cinquanta giorni per il deposito delle motivazioni delle cause della morte dell’uomo. Per l’episodio sono finite in manette L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Questa mattina è stataaldi, il sessantunenne ucciso nei giorni scorsi a, in via IV Novembre, in seguito a una lite per un parcheggio. Il pubblico ministero ha dato cinquanta giorni per il deposito delle motivazioni delle cause della morte dell’uomo. Per l’episodio sono finite in manette L'articolo proviene da Inews.it.

