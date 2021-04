Nigeria: almeno 11 morti in attacco jihadista (Di sabato 24 aprile 2021) almeno 11 civili sono stati uccisi ieri sera in una città nel nord - est della Nigeria, invasa da jihadisti legati all'Isis che stanno tuttora presidiando il territorio. Lo ha detto una autorità ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021)11 civili sono stati uccisi ieri sera in una città nel nord - est della, invasa da jihadisti legati all'Isis che stanno tuttora presidiando il territorio. Lo ha detto una autorità ...

Advertising

GiovanniPortel8 : RT @SaracomemeSara: Nigeria: attacco jihadista, morti almeno 31 soldati In Nigeria, almeno 31 soldati sono morti ieri nel nord-est del Paes… - paradoxMKD : RT @SaracomemeSara: Nigeria: attacco jihadista, morti almeno 31 soldati In Nigeria, almeno 31 soldati sono morti ieri nel nord-est del Paes… - SaracomemeSara : Nigeria: attacco jihadista, morti almeno 31 soldati In Nigeria, almeno 31 soldati sono morti ieri nel nord-est del… - News24_it : Nigeria: almeno 31 soldati uccisi in imboscata jihadista. Gruppo legato all'Isis, tra vittime anche alti ufficiali.… - BreakingItalyNe : NIGERIA: Imboscata jihadista a un convoglio militare che scortava armi e poi hanno assaltato una base vicina a Main… -

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria almeno Nigeria: almeno 31 soldati uccisi in imboscata jihadista Almeno 31 soldati nigeriani sono stati uccisi ieri su una strada nel nord - est del Paese, dove jihadisti legati all'Isis hanno teso un'imboscata al loro convoglio, secondo quanto riferito questa ...

Sgominata rete nazionale di organizzazione mafiosa nigeriana: arresti anche a Genova Maxi operazione quest'oggi della polizia italiana, contro una delle più ramificate reti della mafia nigeria operante nel nostro paese: 30 misure cautelari eseguite dalle squadre mobili di almeno 16 ...

Nigeria: almeno 31 soldati uccisi in imboscata jihadista Agenzia ANSA Un grande Napoli , batte il Trino 2-0 allo stadio ‘Olimpico ‘Grande Torino Partenopei che agganciano in classifica la Juventus e si attestano in zona Champions League. Bakaiko e Osimhen regalano il suicesso alla squadra azzurra Il Napoli ha battuto il Torino 2-0 nel pemnulti ...

Varianti Covid, come si comportano i Paesi più vaccinati per fermarne l’arrivo? Le strategie di Gran Bretagna e Israele per affrontare le quattro varianti di coronavirus più temute al momento: quella brasiliana, sudafricana, nigeriana e indiana ...

31 soldati nigeriani sono stati uccisi ieri su una strada nel nord - est del Paese, dove jihadisti legati all'Isis hanno teso un'imboscata al loro convoglio, secondo quanto riferito questa ...Maxi operazione quest'oggi della polizia italiana, contro una delle più ramificate reti della mafiaoperante nel nostro paese: 30 misure cautelari eseguite dalle squadre mobili di16 ...Partenopei che agganciano in classifica la Juventus e si attestano in zona Champions League. Bakaiko e Osimhen regalano il suicesso alla squadra azzurra Il Napoli ha battuto il Torino 2-0 nel pemnulti ...Le strategie di Gran Bretagna e Israele per affrontare le quattro varianti di coronavirus più temute al momento: quella brasiliana, sudafricana, nigeriana e indiana ...