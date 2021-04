Nessuna speranza di salvare l’equipaggio del sottomarino | è affondato Finita la riserva d’aria

(Di sabato 24 aprile 2021) Non c’è piùdi portare in salvo i 53 membri deldeldella Marina militare indonesiana Kri Nanggala 402. Il messo con cui si erano persi i contatti mercoledì al largo delle coste di Bali. Le autorità hanno dichiarato il sommergibile ufficialmentee senza alcunadigli uomini rimasti a bordo. Gli ufficiali hanno aggiunto inoltre che ilaveva unadi ossigeno sufficiente per un massimo di 72 ore. «Con le prove che abbiamo raccolto – ha annunciato in conferenza stampa l’ammiraglio Yudo Margono, capo di stato maggiore della Marina – ora siamo passati dalla fase “sub miss” a quella “sub sunk”. Ovvero dalle ricerche di un...

Un segnale proveniente da un oggetto non identificato Laa cui si aggrappavano i soccorritori era un segnale proveniente da un oggetto non identificato. Tutto quello che era stato rilevato ...