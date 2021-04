Milan, Leao in panchina contro la Lazio: deciso il sostituto (Di sabato 24 aprile 2021) Suggestione Brahim Diaz titolare contro la Lazio. A finire in panchina potrebbe essere Leao, ecco la soluzione in mente di Pioli Per la sfida contro la Lazio in programma lunedì allo stadio Olimpico Stefano Pioli starebbe pensando di rivoluzionare anche il reparto avanzato. Nel ruolo di centravanti dovrebbe giocare Ante Rebic con Rafael Leao, deludente in posizione di prima punta, che partirà dalla panchina lasciando la corsia mancina a Brahim Diaz e Diogo Dalot. Ancora niente di confermato ma al momento potrebbe essere questa l’idea del tecnico parmigiano per sorprendere la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Suggestione Brahim Diaz titolarela. A finire inpotrebbe essere, ecco la soluzione in mente di Pioli Per la sfidalain programma lunedì allo stadio Olimpico Stefano Pioli starebbe pensando di rivoluzionare anche il reparto avanzato. Nel ruolo di centravanti dovrebbe giocare Ante Rebic con Rafael, deludente in posizione di prima punta, che partirà dallalasciando la corsia mancina a Brahim Diaz e Diogo Dalot. Ancora niente di confermato ma al momento potrebbe essere questa l’idea del tecnico parmigiano per sorprendere la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

