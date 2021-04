Marcella Bella e Rettore: quando litigarono per Vasco Rossi (Di sabato 24 aprile 2021) Tornano in televisione ospiti di Verissimo , oggi sono grandi amiche. (screenshot video)Oggi i rapporti tra le due non sono mai stati così buoni, ma nel loro passato ci sono sicuramente liti e incomprensioni: stiamo parlando di due protagoniste della musica italiana amatissime, ovvero Marcella Bella e Donatella Rettore, ormai semplicemente Rettore, che siedono fianco a fianco nello studio di ‘Verissimo’, intervistate da Silvia Toffanin. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Morta Milva: la cantante italiana era amata in tutto il mondo Secondo quanto riportato dalle anticipazioni del programma, la Rettore ha detto nel salotto televisivo del sabato di Canale 5: “Adesso non siamo amiche, siamo sorelle. La famiglia Bella mi ha adottato”. Le prime incomprensioni risalgono ... Leggi su ck12 (Di sabato 24 aprile 2021) Tornano in televisione ospiti di Verissimo , oggi sono grandi amiche. (screenshot video)Oggi i rapporti tra le due non sono mai stati così buoni, ma nel loro passato ci sono sicuramente liti e incomprensioni: stiamo parlando di due protagoniste della musica italiana amatissime, ovveroe Donatella, ormai semplicemente, che siedono fianco a fianco nello studio di ‘Verissimo’, intervistate da Silvia Toffanin. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Morta Milva: la cantante italiana era amata in tutto il mondo Secondo quanto riportato dalle anticipazioni del programma, laha detto nel salotto televisivo del sabato di Canale 5: “Adesso non siamo amiche, siamo sorelle. La famigliami ha adottato”. Le prime incomprensioni risalgono ...

Advertising

_PuntoZip_ : Oggi in TV: A VERISSIMO: Marcella Bella, Donatella Rettore e Monica Guerritore - CeccarelliL_ : Oggi in TV: A VERISSIMO: Marcella Bella, Donatella Rettore e Monica Guerritore - GammaStereoRoma : Marcella Bella - Io domani - zazoomblog : “Siamo come sorelle”: dopo l’odio l’amore Donatella Rettore e Marcella Bella si raccontano - #“Siamo #sorelle”: #l… - Rettore_ : Verissimo, Marcella Bella e Donatella Rettore da rivali ad amiche: «Ora siamo come sorelle» -